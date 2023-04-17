Госдеп одобрил передачу Турции комплектов для модернизации F-16

Госдепартамент США уведомил Конгресс об одобрении продажи Турции комплектов для модернизации тактической сети обмена данными Link-16 истребителя F-16, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

Агентство по сотрудничеству в области обороны и безопасности США (DSCA), которое отвечает за поставки военной техники и оружия за рубеж, пока не сделало официального заявления по этому поводу.

Однако согласно источникам, пакет включает в себя соответствующее оборудование и инженерную поддержку для модернизации Link-16 находящихся в распоряжении Турции F-16 до уровня Block Upgrade-2, а также Автоматическую систему предотвращения столкновений с землей.

Конгресс наделен полномочиями опротестовать в течение 15 рабочих дней решение Госдепа относительно разрешений на продажу вооружений и военной техники членам НАТО.

Link 16 - тип военной тактической сети обмена данными. Используется США и странами НАТО. Эта коммуникационная, навигационная и идентификационная система поддерживает обмен данных между тактическим командованием, самолетами, кораблями и наземными подразделениями.