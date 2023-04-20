АЭС "Аккую" будет способна выдержать землетрясение магнитудой 9 - министр энергетики

Атомная электростанция "Аккую", которую строит на юге Турции Росатом, будет способна выдержать землетрясение магнитудой 9. Об этом заявил в среду министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез в интервью телеканалу TRT, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы приближаемся к завершению строительства АЭС "Аккую". 27 апреля [на станцию] будет доставлено первое ядерное топливо. Проект был построен таким образом, чтобы выдержать землетрясение магнитудой 9. Но если посмотреть на сейсмологическую карту, то на ней будет видно, что поблизости [к АЭС "Аккую] нет линий разлома [земной коры]", - подчеркнул он.

Донмез также выразил предположение, что в этом году могут быть завершены переговоры о заключении контракта на возведение второй АЭС в республике, фундамент которой может быть заложен в течение двух-трех лет в районе города Синоп на берегу Черного моря. Ранее отмечалось, что в настоящий момент Анкара обсуждает такую возможность с Москвой.