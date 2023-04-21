Togg станет не только национальным, но и мировым брендом - Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что турецкий автомобиль Togg станет не только национальным, но и мировым брендом, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".
Глава государства совершил праздничную молитву в мечети «Айя-София» в Стамбуле, после чего ответил на вопросы журналистов.
Эрдоган подчеркнул, что поставки первого турецкого электромобиля Togg продолжаются.
Он напомнил, что автомобили Togg были также переданы президентам Азербайджана Ильхаму Алиеву и Узбекистана Шавкату Мирзиееву.
Президент Турции подчеркнул, что Togg станет не только национальным, но и мировым брендом.
Вместе с Эрдоганом праздничный намаз совершили также спикер парламента Турции Мустафа Шентоп, министр здравохранения Фахреттин Коджа, министр культуры и туризма Мехмет Нури Эрсой, глава Управления по связям Администрации президента Фахреттин Алтун и другие официальные лица.
После праздничной молитвы Эрдоган поздравил находящихся в мечети сограждан с праздником Рамазан.