Togg станет не только национальным, но и мировым брендом - Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что турецкий автомобиль Togg станет не только национальным, но и мировым брендом, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

Глава государства совершил праздничную молитву в мечети «Айя-София» в Стамбуле, после чего ответил на вопросы журналистов.

Эрдоган подчеркнул, что поставки первого турецкого электромобиля Togg продолжаются.

Он напомнил, что автомобили Togg были также переданы президентам Азербайджана Ильхаму Алиеву и Узбекистана Шавкату Мирзиееву.

Президент Турции подчеркнул, что Togg станет не только национальным, но и мировым брендом.

Вместе с Эрдоганом праздничный намаз совершили также спикер парламента Турции Мустафа Шентоп, министр здравохранения Фахреттин Коджа, министр культуры и туризма Мехмет Нури Эрсой, глава Управления по связям Администрации президента Фахреттин Алтун и другие официальные лица.

После праздничной молитвы Эрдоган поздравил находящихся в мечети сограждан с праздником Рамазан.