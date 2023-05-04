Турция продолжит усилия по достижению мира в Украине - Мустафа Шентоп

Спикер Великого национального собрания (парламент) Турции Мустафа Шентоп надеется, что война между Украиной и Россией завершится как можно скорее справедливым миром, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

В Анкаре прошел юбилейном заседании спикеров Парламентской ассамблеи Черноморского экономического сотрудничества (ПАЧЭС).

Мустафа Шентоп в своем выступлении подчеркнул, что Турция продолжит свои усилия в налаживании диалога между Киевом и Москвой.

Он отметил, что Анкара готова собрать стороны за одним столом: «Наша роль в заключении Черноморского зернового соглашение и достижении договоренностей по обмену пленными – доказательства того, что у нас достаточно опыта и знаний в вопросах посредничества. Пользуясь случаем вновь призываю стороны к прекращению огня и прочному миру».

Шентоп отметил, что определенные круги на Западе заинтересованы в продолжении войны в Украине, рассматривая происходящее в качестве способа для обогащения.

«Турция признает целостность Украины, уважает суверенитет этой страны. Это касается и других стран-членов ОЧЭС – Грузии, Молдовы и Азербайджана, ожидаем учета позиций этих стран», - отметил он.