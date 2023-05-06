У берегов Измира спасены 59 нелегальных мигрантов

У побережья районов Сеферихисар и Мендерес в Измире спасены 59 незаконных мигрантов, вытесненных греческими силами в турецкие территориальные воды, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

Согласно сообщению, размешенному на сайте командования береговой охраны, катер береговой охраны был направлен в район после получения информации о том, что у берегов Сеферихисар и Мендерес на спасательном плоту обнаружена группа нелегальных мигрантов.

Команда спасла 59 нелегальных мигрантов, вытесненных греческими силами в территориальные воды Турции и доставила их на берег.

После завершения необходимых процедур нелегальные мигранты отправлены в провинциальное управление по миграции.