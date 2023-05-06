Спецназ Судана обвинил армию в обстреле машины посла Турции в Хартуме

БАКУ /Trend/ - Силы быстрого реагирования (спецназ) Судана выступили с обвинениями в адрес вооруженных сил страны в том, что они открыли огонь по машине посла Турции в Хартуме.

Как передает в субботу Trend со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении сил быстрого реагирования, опубликованном в Twitter.

В заявлении указывается, что армейские силы "открыли огонь по машине турецкого посла в Хартуме после предварительной координации между двумя сторонами относительно эвакуации". Отмечается, что "здания турецкой дипмиссии находятся под контролем вооруженных сил".

Спецназ сообщил, что ему "удалось перевезти посла и сопровождающих его лиц в безопасное место".

Силы быстрого реагирования назвали действия армии "трусливым шагом, представляющим собой вопиющее нарушение всех международных норм и соглашений по защите дипломатических миссий". Со своей стороны спецназ подтвердил свою "приверженность защите дипмиссий в соответствии с Женевской конвенцией и всеми международными соглашениями".