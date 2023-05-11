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Спецслужбы Турции задержали в Сирии четырех террористов ИГ

Турция Материалы 11 мая 2023 00:38 (UTC +04:00)
Спецслужбы Турции задержали в Сирии четырех террористов ИГ

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В ходе операции, проведенной Национальной разведывательной организацией (MIT) Турции в Сирии, задержаны четыре террориста ИГ, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

По информации, полученной от источников в силовых структурах, задержанные в результате специальной операции террористы переданы силам безопасности.

В ходе предварительного расследования установлено, что одним из захваченных террористов является так называемый губернатор Турции Шахап Вариш, находившийся в розыске по красной категории.

Согласно информации, Вариш связан со многими террористическими актами, запланированными ИГ в Турции и предотвращенными силами безопасности.

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