Спецслужбы Турции задержали в Сирии четырех террористов ИГ

В ходе операции, проведенной Национальной разведывательной организацией (MIT) Турции в Сирии, задержаны четыре террориста ИГ, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

По информации, полученной от источников в силовых структурах, задержанные в результате специальной операции террористы переданы силам безопасности.

В ходе предварительного расследования установлено, что одним из захваченных террористов является так называемый губернатор Турции Шахап Вариш, находившийся в розыске по красной категории.

Согласно информации, Вариш связан со многими террористическими актами, запланированными ИГ в Турции и предотвращенными силами безопасности.