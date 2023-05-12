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В Турции успешны завершены последние испытания ракеты SIPER

Турция Материалы 12 мая 2023 20:32 (UTC +04:00)
В Турции успешны завершены последние испытания ракеты SIPER

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БАКУ /Trend/ - Завершены последние испытания ракеты SİPER совместного производства турецких компаний Roketsan, Aselsan и TÜBITAK-Sage, ракета успешно поразила цель на большом расстоянии.

Как передает Trend со ссылкой на TurkicWorld, об этом сообщил глава Управления оборонпрома Турции Исмаил Демир в своем официальном Twitter-аккаунте.

Отметим, что предыдущие испытания ракеты SİPER были проведены в августе 2022 года. Во время этих испытаний SİPER побила собственный рекорд, поразив цель на дистанции 100 километров.

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