В Турции успешны завершены последние испытания ракеты SIPER

БАКУ /Trend/ - Завершены последние испытания ракеты SİPER совместного производства турецких компаний Roketsan, Aselsan и TÜBITAK-Sage, ракета успешно поразила цель на большом расстоянии.

Как передает Trend со ссылкой на TurkicWorld, об этом сообщил глава Управления оборонпрома Турции Исмаил Демир в своем официальном Twitter-аккаунте.

Отметим, что предыдущие испытания ракеты SİPER были проведены в августе 2022 года. Во время этих испытаний SİPER побила собственный рекорд, поразив цель на дистанции 100 километров.