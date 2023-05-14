Безопасность на выборах в Турции обеспечена на высшем уровне – глава МВД

БАКУ /Trend/ - Безопасность на президентских и парламентских выборах в Турции обеспечена на высшем уровне.

Как сообщает Trend со ссылкой на TurkicWorld, об сказал министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу.

Как отметил Сойлу, в настоящее время во всех регионах страны полиция ведет активную работу.

"Более 600 тыс. сотрудников силовых структур обеспечивают безопасность во время выборов" - сказал Сойлу.

Напомним что, сам Сойлу проголосовал на выборах в Стамбуле.

Отметим что, сегодня в Турции начались президентские и парламентские выбора. Голосование на выборах завершится в 17:00 по местному времени. Правом голоса в Турции обладают более 64 миллиона человек.

Граждане Турции, которые проживают в зарубежных странах, проголосовали на президентских и парламентских выборах с 27 апреля до 9 мая.

Число проживающих за рубежом граждан Турции, проголосовавших на парламентских и президентских выборах в стране, составило 1,8 миллиона человек.

В целом правом голоса среди проживающих за рубежом граждан Турции обладали 3,4 миллиона человек.

Голосование проводилось в 151 дипмиссиях Турции в 73 странах мира.