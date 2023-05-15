Еще не подсчитаны 400 тысяч голосов - Высший избирательный совет Турции

БАКУ /Trend/ - Еще не подсчитаны 400 тысяч голосов.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом сказал журналистам председатель Высшего избирательного совета Турции Ахмет Йенер.

Напомним, что накануне в Турции прошли президентские и парламентские выборы.

Были утверждены для участия в выборах кандидатуры действующего Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, а также председателя Республиканской народной партии (НП) Кемаля Кылычдароглу и Синана Огана от "Альянса Ata".

Кроме того, в Великое национальное собрание Турции будут избраны 600 депутатов в 87 избирательных округах. В выборах приняли участие 24 партии и 151 независимый кандидат.

Установлено более 191 тысячи урн для голосования. По всей стране было зарегистрировано 60 миллионов 697 тысяч 843 избирателя. Из них около 5 миллионов голосуют впервые.