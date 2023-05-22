Мы победим на выборах 28 мая с рекордным результатом - Эрдоган

БАКУ /Trend/ - Во втором туре президентских выборов в Турции, которые пройдут 28 мая, мы победим с рекордным результатом благодаря воле и поддержке турецкого народа.

Как сообщает в понедельник Trend со ссылкой на TurkicWorld, об этом написал в Twitter Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

"14 мая наш народ продемонстрировал свою волю, предоставив Республиканскому союзу большинство мест в парламенте. А на президентских выборах более 27 миллионов наших граждан проголосовали за нас, предоставив нам 49,5 процента голосов", - говорится в публикации.

Отметим, что в голосовании на президентских и парламентских выборах, состоявшихся в Турции 14 мая, приняли участие около 60 миллионов человек.

Согласно итогам подсчета голосов на президентских выборах в Турции, Реджеп Тайип Эрдоган набрал 49,52 процента голосов, Кемаль Кылычдароглу - 44,88 процента, Синан Оган - 5,17 процента, Мухаррем Индже - 0,43 процента. Поскольку никто не набрал более 50 процентов голосов, 28 мая в Турции состоится второй тур президентских выборов.