Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. В мире
  3. Турция

Одной из основных задач является разработка и принятие новой конституции - Эрдоган

Турция Материалы 23 мая 2023 08:06 (UTC +04:00)
Одной из основных задач является разработка и принятие новой конституции - Эрдоган

Читайте Trend в

БАКУ /Trend/ - Одной из основных задач в новый период станет разработка и принятие новой конституции в Турции.

Как передает Trend, об этом сказал Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в эфире телеканала TRT Haber.

"Одной из самых важных целей нашего видения "Столетие Турции" является новая конституция. Мы хотим спасти нашу демократию от конституции, которая является продуктом государственного переворота. Конечно, мы хотим сделать это при самом широком консенсусе. Как Народный Альянс, мы, конечно же, сначала сами проведем оценку. Мы определим шаги, которые должны быть предприняты", - сказал он.

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости