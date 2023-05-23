Одной из основных задач является разработка и принятие новой конституции - Эрдоган

БАКУ /Trend/ - Одной из основных задач в новый период станет разработка и принятие новой конституции в Турции.

Как передает Trend, об этом сказал Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в эфире телеканала TRT Haber.

"Одной из самых важных целей нашего видения "Столетие Турции" является новая конституция. Мы хотим спасти нашу демократию от конституции, которая является продуктом государственного переворота. Конечно, мы хотим сделать это при самом широком консенсусе. Как Народный Альянс, мы, конечно же, сначала сами проведем оценку. Мы определим шаги, которые должны быть предприняты", - сказал он.