Премьер-министр Венгрии поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана после инаугурации

БАКУ /Trend/ - Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан поделился публикацией по случаю церемонии инаугурации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, передает Trend со ссылкой на Twitter премьер-министра.

"Я поздравил президента Эрдогана с победой на выборах. Его позиция по поддержанию мира как глоток свежего воздуха для Венгрии!", - написал премьер-министр.

Отметим, что инаугурация президента Турции состоялась 3 июня.

Эрдоган победил во втором туре президентских выборов в Турции 28 мая, набрав 52,14 процента голосов.