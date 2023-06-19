Вице-президент Турции прибыл с визитом в Лефкошу

БАКУ /Trend/ - Вице-президент Турции, Джевдет Йылмаз, прибыл в столицу Лефкоша в Турецкой Республике Северного Кипра (ТРСК) в рамках своей первой зарубежной поездки после назначения на новую должность, передает Trend.

В аэропорту Эрджан его встретили премьер-министр ТРСК, Унал Устел, посол Турции в Лефкоше, Метин Фейзиоглу, и другие высокопоставленные чиновники.

Йылмаз объявил о намерении провести встречи с членами правительства ТРСК, представителями гражданского общества и представителями деловых кругов во время своего визита. Он также сообщил, что в ходе этих встреч планируется обсудить текущее состояние и перспективы отношений между Турцией и Турецкой Республикой Северного Кипра.