ВС Турции нейтрализовали 5 террористов на севере Ирака

БАКУ /Trend/ - Министерство национальной обороны Турции сообщило о нейтрализации пяти террористов PПK в ходе антитеррористической операции Pençe-Kilit на севере Ирака, передает Trend.

Сообщение ведомства подчеркивает, что для террористов нет безопасного пристанища ни на севере Ирака, ни на севере Сирии, и что Турция полна решимости искоренить эту проблему, уничтожив всех террористов.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган отметил, что с 1984 года, когда боевики PПK впервые совершили кровавое преступление в Турции, до марта 2020 года погибли 7500 сотрудников сил безопасности Турции и 6800 мирных жителей от рук этой кровавой организации.

PПK была включена в списки террористических организаций США и Европейского союза.

В последние годы PПK пытается переложить ответственность за насилие в регионе на свои ответвления.

В Сирии террористы PПK прикрываются названиями PYD и YPG, а в последние два года они называют себя "Сирийскими демократическими силами".

В Иране PПK действует под названием "Партия свободной жизни Курдистана" (PJAK).