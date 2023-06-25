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Турецкая компания ASELSAN наладила серийное производство крылатых мини-ракет TOLUN

Турция Материалы 25 июня 2023 03:22 (UTC +04:00)
Турецкая компания ASELSAN наладила серийное производство крылатых мини-ракет TOLUN

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БАКУ /Trend/ - Турецкая компания ASELSAN запустила в серийное производство крылатые мини-ракеты TOLUN, и первые поставки ожидаются в ближайшее время, передает Trend.

Эти ракеты были представлены на выставке Paris Airshow в пригороде Парижа на стенде ведущего оборонного комплекса Турции.

Представители компании ASELSAN сообщили, что все испытания мини-ракеты завершены, и были получены соответствующие сертификаты.

Ранее уже были успешно проведены пуски ракет TOLUN с использованием самолетов F-16 и беспилотного ударного летательного аппарата Bayraktar AKINCI.

Мини-ракеты TOLUN, оснащенные инерциально-навигационной системой и GPS-датчиками, способны поражать цели на расстоянии до 100 километров. Кроме того, эти ракеты способны пробивать бетонные стены толщиной в 1 метр.

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