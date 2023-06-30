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Турция готова принять все меры для устранения угрозы PПК/YPG - постпред при ООН

Турция Материалы 30 июня 2023 08:36 (UTC +04:00)
Турция готова принять все меры для устранения угрозы PПК/YPG - постпред при ООН

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Турция полна решимости устранить угрозу, исходящую от террористической организации PПК/YPG, и защитить своих граждан и границы страны, заявил постпред Турции при Организации Объединенных Наций (ООН) Седат Онал, передает Trend.

"Турция полна решимости предпринять все необходимые меры для устранения этой угрозы и защиты своих граждан и границ в полном соответствии с международным правом и международным гуманитарным правом", - сказал Онал на заседании Совета Безопасности ООН по вопросу Сирии.

Дипломат отметил, что эта группировка угрожает не только стабильности и территориальной целостности Сирии, но и интересам национальной безопасности Турции.

Онал подчеркнул важность борьбы со всеми формами терроризма и их проявлениями.

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