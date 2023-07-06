Главы МИД Турции, Швеции и Финляндии проведут встречу в Брюсселе

БАКУ /Trend/ - Главы внешнеполитических ведомств Турции, Швеции и Финляндии соберутся в Брюсселе в четверг, 6 июля. Об этом сообщила Элина Валтонен, министр иностранных дел Финляндии, в своем аккаунте в Twitter, передает Trend.

"Я приму участие во встрече министров иностранных дел Турции, Швеции и Финляндии в Брюсселе по приглашению генсека НАТО Йенса Столтенберга. Хочу выразить благодарность министру иностранных дел Турции Хакану Фидану за нашу телефонную беседу", - написала Валтонен.

Это совещание глав внешнеполитических ведомств трех стран запланировано накануне саммита Североатлантического альянса, который пройдет в Вильнюсе 11-12 июля.