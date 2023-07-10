Эрдоган и Мишель провели переговоры в Вильнюсе

БАКУ /Trend/ - В Вильнюсе состоялась встреча между президентом Турции, Реджепом Тайипом Эрдоганом, и главой Евросовета, Шарлем Мишелем, передает Trend.

Переговоры прошли за закрытыми дверями перед предстоящим саммитом НАТО, который начнется в литовской столице 11 июля.

Ранее также состоялась трехсторонняя встреча в Вильнюсе с участием президента Турции, Реджепа Тайипа Эрдогана, премьер-министра Швеции, Ульфа Кристерссона, и генерального секретаря НАТО, Йенса Столтенберга.

Президент Турции прибыл в столицу Литвы для участия в работе саммита НАТО, который пройдет 11-12 июля.