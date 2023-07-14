ВС Турции с начала года ликвидировали в регионе более 800 террористов

БАКУ /Trend/ - Усилиями ВС Турции с начала текущего года в регионе нейтрализовано более 800 террористов. Об этом сообщил пресс-советник Министерства национальной обороны Турции Зеки Актюрк на брифинге в Анкаре, передает Trend.

«Только за последнюю неделю турецкими военными нейтрализовано 19 террористов, в том числе в Ираке и на севере Сирии. Таким образом, общее число террористов, ликвидированных с начала текущего года достигло 813, а в целом с 24 июля 2015 года [когда Анкара объявила о новом этапе борьбы с терроризмом] - 38 156 боевиков», - сказал Актюрк.

По его словам, предпринимаются активные шаги и по защите государственной границы, где за неделю пресечено 93 попытки незаконного проникновения. «Восемь человек из этого числа являются террористами, в том числе 6 функционеров террористической организации Фетуллаха Гюлена (FETÖ). Кроме того, 3 466 человек были задержаны, прежде чем смогли пересечь границу», - отметил Актюрк.

Он отметил также, что на границе с Ираном в течение последней недели изъято 53 кг наркотических средств.