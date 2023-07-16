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Турецкие спецназовцы ликвидировали на севере Ирака особо опасных террористов РПК

Турция Материалы 16 июля 2023 16:20 (UTC +04:00)
Турецкие спецназовцы ликвидировали на севере Ирака особо опасных террористов РПК

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - Турецкие спецназовцы ликвидировали на севере Ирака одного из главарей террористической организации РПК Билала Оната, а также Мазлума Йылмаза.

Как передает Trend, об этом сообщили в Министерстве национальной обороны Турции.

Согласно информации, с помощью БПЛА в районе Авашин было обнаружено местоположение террористов. Террористы были нейтрализованы с ходе операции. Операция проводилась при поддержке с воздуха.

Среди ликвидированных были также особо опасные террористы Билал Онат под кодовым именем "Деврим Гарзан", и Мазлум Йылмаз под кодовым именем "Сидар Амад".

Отмечается, что Онат был одним из ответственных за деятельность террористов РПК в районе Авашин на севере Ирака.

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