Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. В мире
  3. Турция

МИД Турции осудил осквернение Корана в Швеции

Турция Материалы 20 июля 2023 23:09 (UTC +04:00)
МИД Турции осудил осквернение Корана в Швеции

Читайте Trend в

Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Министерство иностранных дел Турции осудило акцию с осквернением Корана, которая прошла в четверг в Стокгольме, передает Trend.

"Мы самым решительным образом осуждаем гнусное нападение на нашу священную книгу - Коран, совершенное сегодня (20 июля) перед зданием посольства Ирака в Стокгольме. Мы ожидаем, что Швеция в рамках своих международных обязательств, в частности обязательств в ООН, Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе и Совете Европы, примет сдерживающие меры для предотвращения преступления на почве ненависти к религии ислама и миллиардам верующих", - говорится в сообщении.

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости