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Турция будет решительно продолжать борьбу с инфляцией - вице-президент

Турция Материалы 28 июля 2023 23:49 (UTC +04:00)
Турция будет решительно продолжать борьбу с инфляцией - вице-президент

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - Турция будет решительно продолжать борьбу с инфляцией.

Как передает Trend со ссылкой на TurkicWorld, об этом сказал вице-президент Турции Джевдет Йылмаз.

Вице-президент Турции сказал, что основным фактором повышения прогнозов инфляции и повышения налогов является произошедшее в стране землетрясение.

"Мы хотим удержать дефицит бюджета на уровне стандартов Европейского Союза. Мы пережили самую страшную катастрофу в нашей истории, затронувшую 11 провинций. Экономический ущерб от этой катастрофы составляет 104 миллиарда долларов. Тем не менее, мы создали баланс в бюджете, и повышение налогов не стоит на повестке дня до конца года", - отметил Джевдет Йылмаз.

Вице-президент сообщил, что ЦБ недавно собрал 15 миллиардов долларов в резервах.

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