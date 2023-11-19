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Непогода привела к последствиям в различных частях Турции

Турция Материалы 19 ноября 2023 20:06 (UTC +04:00)
Непогода привела к последствиям в различных частях Турции

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - Сухогруз, плавающий под флагом Панамы и стоявший на якоре в порту Эрегли провинции Зонгулдаг Турции, из-за шторма разломился на две части.

Как передает Trend, двигавшаяся к берегу часть корабля ударилась о бетонные стены гавани и повредила амфитеатр на берегу. Экипаж был эвакуирован.

Осужденных тюрьмы, расположенной в Зонгулдаге, эвакуировали из-за повышения уровня воды в Черном море.

Проливной дождь также повысил уровень воды в Мраморном море, в результате чего были затоплены прибрежные территории района Чинарджик провинции Ялова. На плато Дельмедже в Ялове высота снега достигла 15 сантиметров.

В некоторых регионах прекращена передача электроэнергии. Сильный снегопад вызвал проблемы на автомагистралях в разных частях страны.

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