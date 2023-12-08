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Хакан Фидан обсудит в Вашингтоне урегулирование в Газе

Турция Материалы 8 декабря 2023 00:16 (UTC +04:00)
Хакан Фидан обсудит в Вашингтоне урегулирование в Газе

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - Сегодня глава МИД Турции Хакан Фидан обсудит в Вашингтоне варианты ближневосточного урегулирования в рамках общих усилий стран Организации исламского сотрудничества.

Как передает Trend со ссылкой на TurkicWorld, об этом сообщило турецкое внешнеполитическое ведомство.

"Чрезвычайный совместный саммит Организации исламского сотрудничества и Лиги арабских государств 11 ноября 2023 года уполномочил министров иностранных дел Турции, Палестины, Саудовской Аравии, Индонезии, Египта, Иордании, Катара и Нигерии выступить с международными инициативами для прекращения войны в секторе Газа и обеспечения постоянного мира. Наш министр посетит Вашингтон 8 декабря 2023 года для проведения контактов в рамках этих дипломатических усилий", - говорится в заявлении МИД Турции.

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