Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. В мире
  3. Турция

Турецкие спецслужбы уничтожили 50 объектов террористов РПК в Сирии

Турция Материалы 27 декабря 2023 02:49 (UTC +04:00)
Турецкие спецслужбы уничтожили 50 объектов террористов РПК в Сирии

Читайте Trend в

Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Национальная разведывательная организация (MİT) Турции уничтожила около 50 объектов РПК в сирийских городах Айн аль-Араб, Камышлы и Амуда, где базировались члены данной террористической организации, передает Trend.

MİT установил, что военные, экономические и логистические объекты РПК действуют в районах Камышлы, Амуде и Айн аль-Араб в Сирии, маскируясь под гражданские учреждения.

Информация о местонахождении этих объектов была передана в центр.

Проанализировав информацию, MİT начал операцию и точными ударами уничтожил множество объектов инфраструктуры организации.

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости