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Аэропорты Анталии в декабре приняли рекордное количество туристов

Турция Материалы 31 декабря 2023 17:45 (UTC +04:00)
Аэропорты Анталии в декабре приняли рекордное количество туристов

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - Аэропорты Анталии приняли рекордное количество туристов с 23 по 30 декабря этого года.

Как сообщает Trend, информацию об этом распространило управление культуры и туризма города.

За указанный период в Анталью, которая является одним из важнейших туристических центров Средиземноморья, воздушным транспортом прибыло 121 тысяча 139 туристов.

В целом число прибывших авиатранспортом в декабре выросло на 7% по сравнению с прошлым годом и достигло 302 тысяч 505 человек, увеличившись на 32% по сравнению с 2019 годом.

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