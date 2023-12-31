Аэропорты Анталии в декабре приняли рекордное количество туристов

БАКУ /Trend/ - Аэропорты Анталии приняли рекордное количество туристов с 23 по 30 декабря этого года.

Как сообщает Trend, информацию об этом распространило управление культуры и туризма города.

За указанный период в Анталью, которая является одним из важнейших туристических центров Средиземноморья, воздушным транспортом прибыло 121 тысяча 139 туристов.

В целом число прибывших авиатранспортом в декабре выросло на 7% по сравнению с прошлым годом и достигло 302 тысяч 505 человек, увеличившись на 32% по сравнению с 2019 годом.