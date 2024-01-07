Названа дата полета в космос первого турецкого астронавта

БАКУ /Trend/ - Министр промышленности и технологий Турции Мехмет Фатих Качыр объявил, что первый турецкий астронавт Альпер Гезеравджи отправится в космос 18 января 2024 года.

Как сообщает в воскресенье Trend со ссылкой на турецкие СМИ, Альпер Гезеравджи будет участвовать в космической миссии вместе с испанскими, итальянскими и шведскими астронавтами.

Экипаж "Ax-3" из четырех человек отправится на МКС на космическом корабле "SpaceX Dragon" из Космического центра Кеннеди во Флориде, США.

По словам министра, один из экспериментов, которые будут проведены в ходе миссии в областях биологии, медицины и генетики, был подготовлен студентами Центра науки и искусства Муш.

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