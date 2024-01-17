Министры иностранных дел Турции и Японии выступили с совместным заявлением

БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Японии Йоко Камикава, находящаяся с визитом в Турции, встретилась с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом.

Как передает Trend, по итогам встречи министры иностранных дел двух стран сделали совместное заявление для СМИ

Министры напомнили, что в этом году отмечалось столетие дипломатических отношений между Турцией и Японией. Было отмечено, эти отношения развивались на прочной основе, а в 2013 году они были подняты на уровень стратегического партнерства.

Хакан Фидан выразил уверенность, что культурные, академические и экономические мероприятия, организуемые в течение года, а также взаимные визиты придадут новый импульс существующим отношениям.

Отметив, что на встрече были обсуждены важные вопросы повестки дня, Фидан сказал, что в этом году начнет работу Турецко-Японский университет науки и технологий, а также продолжается работа по проведению Турецко-японскому энергетическому форуму.

Министр также заявил, что были обсуждены давнее экономическое партнерство и договоры по социальному обеспечению. По его словам, стороны выразили желание о скорейшем их подписании на основе взаимной выгоды.

Было отмечено, что важное значение придается реализации имеющегося потенциала сотрудничества между двумя странами в сфере энергетики.

Японский министр, в свою очередь, подчеркнул, что будущее отношений между двумя странами светлое, и выразил желание и дальше углублять сотрудничество между его страной и Турцией.