В Турции потерпел крушение вертолет, два человека погибли

БАКУ /Trend/ - В Турции потерпел крушение вертолет, следовавший из аэропорта Газиантепа в Хатай. В результате инцидента два пилота погибли и один техник получил ранения.

Об этом сказал министр внутренних дел Турции Али Ерликая, передает Trend.

Сообщается, что вертолет, входящий в инвентарь Департамента авиации Главного управления безопасности Турции, разбился на территории села Картал района Нурдагы провинции Газиантеп.

Последний раз Единый центр воздушного управления выходил на связь с вертолетом в 22:49 по местному времени.