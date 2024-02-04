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В Турции потерпел крушение вертолет, два человека погибли

Турция Материалы 4 февраля 2024 04:39 (UTC +04:00)
В Турции потерпел крушение вертолет, два человека погибли

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - В Турции потерпел крушение вертолет, следовавший из аэропорта Газиантепа в Хатай. В результате инцидента два пилота погибли и один техник получил ранения.

Об этом сказал министр внутренних дел Турции Али Ерликая, передает Trend.

Сообщается, что вертолет, входящий в инвентарь Департамента авиации Главного управления безопасности Турции, разбился на территории села Картал района Нурдагы провинции Газиантеп.

Последний раз Единый центр воздушного управления выходил на связь с вертолетом в 22:49 по местному времени.

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