Турция готова восстановить процесс переговоров между Украиной и Россией - Эрдоган

БАКУ /Trend/ - Президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил о готовности Турции восстановить процесс переговоров для достижения мира в контексте российско-украинского конфликта, отметив, что страна готова сделать это на основе предыдущих переговоров, прошедших в Стамбуле, передает Trend.

Президент подчеркнул поддержку Турцией независимости, суверенитета, безопасности и территориальной целостности Украины, а также выразил готовность внести свой вклад в восстановление и реконструкцию страны.

Эрдоган выразил уверенность в том, что дипломатия и диалог должны иметь возможность завершить войну справедливым и прочным миром, и призвал к максимальному использованию всех дипломатических каналов для достижения этой цели.