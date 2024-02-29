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Турция готова восстановить процесс переговоров между Украиной и Россией - Эрдоган

Турция Материалы 29 февраля 2024 01:57 (UTC +04:00)
Турция готова восстановить процесс переговоров между Украиной и Россией - Эрдоган

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - Президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил о готовности Турции восстановить процесс переговоров для достижения мира в контексте российско-украинского конфликта, отметив, что страна готова сделать это на основе предыдущих переговоров, прошедших в Стамбуле, передает Trend.

Президент подчеркнул поддержку Турцией независимости, суверенитета, безопасности и территориальной целостности Украины, а также выразил готовность внести свой вклад в восстановление и реконструкцию страны.

Эрдоган выразил уверенность в том, что дипломатия и диалог должны иметь возможность завершить войну справедливым и прочным миром, и призвал к максимальному использованию всех дипломатических каналов для достижения этой цели.

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