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Турецкая ракета Atmaca успешно поразила цель на испытаниях

Турция Материалы 11 марта 2024 22:35 (UTC +04:00)
Турецкая ракета Atmaca успешно поразила цель на испытаниях

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - В рамках проекта Atmaca, состоялось испытание новой системы, которая осуществляется главным подрядчиком Roketsan, передает Trend.

После завершения испытаний глава Управления оборонной промышленности Турции, Халук Гёргюн, отметил: "Наши национальные платформы придают импульс цели нашей оборонной промышленности - полной независимости - и меняют игру на поле боя".

Он выразил благодарность всем, кто участвовал в создании новой системы, и добавил: "Ракета Atmaca, разработанная компанией Roketsan, успешно поразила цель с помощью первого отечественного и национального турбореактивного двигателя KTJ-3200, созданного компанией Kale R&D. Я искренне поздравляю всех, кто внес свой вклад в этот проект, особенно наших инженеров и членов технической команды".

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