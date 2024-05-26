В Турции автобус столкнулся с грузовиком, есть погибшие

БАКУ /Trend/ - В турецкой провинции Мерсин произошло ДТП с участием автобуса.

Об этом сообщил губернатор провинции Али Хамза Пехливан, передает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

По его словам, по меньшей мере 10 человек погибли и 30 получили различные травмы.

Губернатор сказал, что вечером в воскресенье на трассе Мерсин-Адана произошло столкновение автобуса, направлявшегося в Диярбакыр на юго-востоке страны, и грузовика, ехавшего по встречной полосе.

Сообщается, что дорога полностью закрыта в обе стороны. Полиция расследует причины аварии, одной из версий является нарушение правил обгона на скользкой дороге.