Инфляция в Турции к концу года уменьшится с 75,4% до 38% - Йылмаз

БАКУ /Trend/ - Снижение инфляции в Турции начнется в июне, и к концу года она уменьшится с 75,4% по итогам мая до 38%, а к 2026 году упадет ниже 10%, сообщил вице-президент республики Джевдет Йылмаз, передает Trend.

"Мы предприняли определенные шаги в переходный период борьбы с инфляцией. Снижение начнется после мая, продолжится в последующие месяцы, и к концу года инфляция опустится до 38%. На 2026 год мы поставили задачу снизить инфляцию до уровня ниже 10%, тогда мы достигнем однозначного числа", - заявил Йылмаз.

Министр финансов Турции Мехмет Шимшек ранее заявлял, что худшее для экономики республики позади и с июня начнется процесс дезинфляции.