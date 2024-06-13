Турция лидирует по темпам роста среди стран G20

БАКУ /Trend/ - Средний экономический рост стран-участниц G20 в первом квартале текущего года составил 0,9 процента. Об этом говорится в докладе Организации экономического развития и сотрудничества (ОЭСР) по экономическим данным за первый квартал, передает Trend.

Турция продемонстрировала наибольший экономический рост среди стран «Большой двадцатки» — 2,4 процента.

Экономический рост в странах G20 немного увеличился по сравнению с 0,7 процента в предыдущем квартале.

Рост экономик Китая и Индии стал основной движущей силой экономического роста в G20. В Китае, Индии, Турции, Саудовской Аравии, Южной Корее и Индонезии зафиксированы более высокие темпы роста по сравнению с остальными странами «Большой двадцатки».

Второе место по темпам экономического роста после Турции занимает Индия с показателем 1,9 процента, далее следуют Китай (1,6 процента), Саудовская Аравия (1,4 процента), Южная Корея (1,3 процента) и Индонезия (1,2 процента).