Названо количество судов, принятых портами Турции в ноябре

БАКУ /Trend/ - В ноябре текущего года порты Турции приняли 4 тысячи 373 судна.

Как передает в среду Trend, об этом TurkicWorld сообщили в министерстве транспорта и инфраструктуры Турции.

Согласно информации, за этот период количество судов, принятых в порты Турции под флагами других стран, составило 2966, а количество судов под флагом Турции - 1407.

В январе-ноябре 2024 года порты Турции приняли 56 тысяч 86 судов.

"За этот период в турецкие порты было принято 36 550 судов под флагами других стран, а под турецким флагом - 19 536", - сообщили в министерстве.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!