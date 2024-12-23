Сократился объем экспорта стали из Турции в Казахстан

БАКУ /Trend/ - В январе-ноябре этого года объем экспорта стали из Турции в Казахстан снизился на 18,6 процента по сравнению с тем же месяцем 2023 года до 27 миллионов 792 тысяч 27 долларов.

Как передает Trend, об этом TurkicWorld сообщили в министерстве торговли Турции.

В ноябре 2024 года Турция экспортировала в Казахстан стальную продукцию на сумму 3 миллиона 592 тысячи 89 долларов, что на 24,8 процента меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Отметим, что в январе-ноябре 2024 года объем экспорта стали из Турции на мировые рынки вырос на 8,9 процента по сравнению с тем же месяцем 2023 года и составил 14,7 миллиона долларов.

В ноябре этого года Турция экспортировала стали на сумму 1,2 миллиона долларов, что на 8,5 процента больше, чем в октябре прошлого года.

За последние 12 месяцев (ноябрь 2023-ноябрь 2024) Турция экспортировала стали на сумму 16 миллионов долларов.