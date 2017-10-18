19% собственности ВС США в мире является ненужной

18 октября 2017 09:20 (UTC+04:00)

Пентагон констатировал, что 19% собственности, принадлежащей американским вооруженным силам, не приносит никакой пользы и поэтому Вашингтону следует отказаться от этих объектов с целью перераспределить ресурсы. Соответствующее утверждение содержится в отчете, направленном министром обороны США Джеймсом Мэттисом членам комитета Палаты представителей Конгресса США по делам вооруженных сил. Документ и прилагавшееся к нему письмо распространил во вторник старший демократ комитета, конгрессмен Адам Смит, передает ТАСС.

Как информировал Мэттис, Вооруженные силы США на сегодняшний день располагают на 19% большим количеством инфраструктуры, чем требуется военным для выполнения своих задач. Это включает в себя 29% лишних объектов, относящихся к сухопутным силам и 28% - относящихся к ВВС. "Мы тратим деньги налогоплательщиков на обслуживание зданий и объектов, которые вооруженным силам просто не нужны", - отметил в этой связи Смит.

Отчет о положении инфраструктуры был подготовлен министерством обороны, он был запрошен в соответствии с законом о направлениях деятельности ведомства на 2016 год. Согласно изложенной в нем информации, Пентагон признал целесообразным санкционировать запуск так называемой Программы реконструкции и закрытия, которая подразумевает закрытие лишних военных объектов к 2020 году.

"Каждый объект, который мы вынуждены обслуживать, заставляет нас урезать траты на другие цели. Я должен иметь возможность избавиться от лишней инфраструктуры, чтобы перераспределить ресурсы с целью повышения боеготовности и модернизации [средств ВС]", - отмечается в заявлении Мэттиса. С его точки зрения, Программа реконструкции и закрытия "создаст возможности для вооруженных сил действовать более эффективно, усовершенствовать имеющиеся средства, а сэкономленные ресурсы потратить на более приоритетные задачи".

Azernews Newspaper
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