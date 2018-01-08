В США SpaceX запустила секретный правительственный спутник

8 января 2018 06:07 (UTC+04:00)

Ракета-носитель Falcon 9 стартовала с мыса Канаверал с секретным спутником для правительства США, передает РИА Новости со ссылкой на компанию SpaceX.

Старт ракеты со сверхсекретной миссией Zuma был дан в 5:00 (GMT+4) в понедельник.

Запуск аппарата на низкую околоземную орбиту выполняется для правительства США. Информация о параметрах орбиты аппарата и его предназначении засекречена. Также неизвестно, какое ведомство, гражданское или военное, имеет отношение к миссии Zuma.

Запуск должен был состояться еще в ноябре, но многократно откладывался по различным причинам. Через несколько минут после старта первая ступень ракеты-носителя совершила успешную посадку на космодром для последующего использования.

Для SpaceX это второй запуск секретной миссии для нужд правительства или разведки, ранее в мае прошлого года Falcon 9 осуществила запуск аппарата для национального разведуправления США.

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