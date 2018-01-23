Минюст США расследует пропажу сообщений агентов ФБР, критикующих Трампа

Минюст США проведёт расследование пропажи более 50 тысяч текстовых сообщений двух бывших сотрудников команды специального прокурора Роберта Мюллера, которые критиковали американского лидера Дональда Трампа, сообщил американский генпрокурор Джефф Сешнс, передает RT.

«Мы не оставим камня на камне, чтобы выяснить, почему эти текстовые сообщения сейчас не доступны, мы будем использовать все технологии, чтобы определить, могут ли отсутствующие сообщения быть восстановлены из другого источника», - приводит заявление Сешнса Fox News.

По его словам, если будет установлено, что пропажа оказалась умышленной, то будут приняты надлежащие дисциплинарные действия.

Ранее команда спецпрокурора США Роберта Мюллера по расследованию «российского вмешательства» отстранила сотрудника ФБР от следствия из-за «обмена сообщениями, критикующими нынешнего президента США Дональда Трампа».

Позднее Трамп обвинил бывшего члена команды спецпрокурора Роберта Мюллера по расследованию «российского вмешательства» в «предательстве» из-за его переписки.

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