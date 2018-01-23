Минюст США расследует пропажу сообщений агентов ФБР, критикующих Трампа

23 января 2018 07:27 (UTC+04:00)

Минюст США проведёт расследование пропажи более 50 тысяч текстовых сообщений двух бывших сотрудников команды специального прокурора Роберта Мюллера, которые критиковали американского лидера Дональда Трампа, сообщил американский генпрокурор Джефф Сешнс, передает RT.

«Мы не оставим камня на камне, чтобы выяснить, почему эти текстовые сообщения сейчас не доступны, мы будем использовать все технологии, чтобы определить, могут ли отсутствующие сообщения быть восстановлены из другого источника», - приводит заявление Сешнса Fox News.

По его словам, если будет установлено, что пропажа оказалась умышленной, то будут приняты надлежащие дисциплинарные действия.

Ранее команда спецпрокурора США Роберта Мюллера по расследованию «российского вмешательства» отстранила сотрудника ФБР от следствия из-за «обмена сообщениями, критикующими нынешнего президента США Дональда Трампа».

Позднее Трамп обвинил бывшего члена команды спецпрокурора Роберта Мюллера по расследованию «российского вмешательства» в «предательстве» из-за его переписки.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Сенат США проголосовал за продление финансирования правительства
США 03:31
Американские штурмовики А-10 остались без крыльев
США 01:06
КНДР через несколько месяцев будет способна нанести ядерный удар по США - директор ЦРУ
США 22 января 23:15
США учтут вопросы безопасности при открытии посольства в Иерусалиме - Госдеп
США 22 января 23:05
Посольств США в Грузии не может функционировать полноценно из–за «временного бюджета»
Грузия 22 января 17:21
Лавров: США пытаются контролировать территорию на турецко-сирийской границе
Турция 22 января 15:05
Amazon откроет первый оффлайн-супермаркет
ИКТ 22 января 12:38
США решительно поддерживают «Южный газовый коридор» - Госдеп
Энергетика 22 января 12:37
Япония будет усиливать оборонную мощь
Другие страны 22 января 10:54
Гильдия киноактеров США вручила свои награды
США 22 января 07:41
Турция заранее предупредила США об операции в Сирии - Пентагон
США 22 января 02:09
США осудили террористическую атаку на отель в Кабуле
США 22 января 00:45
Вице-президент США пообещал, что с ИГ разберутся "уже очень скоро"
США 21 января 20:41
Все телефонные контакты Путина и Трампа отражены в пресс-релизах - Песков
Россия 21 января 18:46
В Калифорнии упал военный вертолет "Apache"
США 21 января 05:49
Трамп рассказал о достигнутых США в 2017 году успехах
США 21 января 05:05
Американец вышел на уборку снега с огнеметом
США 21 января 04:03
В США уличили в домогательствах активно борющегося с ними конгрессмена
США 21 января 02:10