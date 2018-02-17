США намерены сохранить давление на КНДР

17 февраля 2018 20:08 (UTC+04:00)

США привержены сохранению давления на КНДР, работают в этом вопросе с Китаем и Россией, заявил заместитель госсекретаря США Джон Салливан, пишет РИА Новости.

"Подход США в отношении северокорейской проблемы - это дипломатический подход, который заключается в максимальном давлении. И как сказал вице-президент: контакты, которые приведут к переговорам (по денуклеаризации - ред.), если Пхеньян на них готов", - сказал Салливан, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности.

"Мы должны быть готовы ответить на враждебные действия КНДР. Но наш подход - максимальное давление. Мы работаем в этом с нашими коллегами - Россией, Китаем, другими членами СБ ООН", - добавил он.

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