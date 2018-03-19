При столкновении поездов в Кентукки ранения получили четыре человека

19 марта 2018 13:24 (UTC+04:00)

Два поезда столкнулись в районе американского города Джорджтаун в штате Кентукки, четыре человека получили ранения, сообщает телеканал WKYTсо ссылкой на городскую полицию, передает РИА Новости.

Инцидент произошел в ночь на понедельник по местному времени. В результате столкновения один из поездов сошел с рельсов.

Из-за утечки опасного вещества, которое перевозил состав, жителям близлежащих районов власти предложили эвакуироваться. Однако через несколько часов после инцидента район был объявлен неопасным для человека.

"На месте происшествия, где столкнулись два поезда, … первичные возгорания были потушены", — сообщила полиция в своем официальном аккаунте в Twitter.

Правоохранители пока не сообщают, что перевозил поезд, сошедший с рельсов. Причина происшествия тоже не известна.

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Azernews Newspaper
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