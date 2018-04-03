ООН собрала два миллиарда долларов на донорской конференции по Йемену

3 апреля 2018 15:43 (UTC+04:00)

ООН удалось собрать 2 миллиарда долларов в ходе международной донорской конференции по Йемену, состоявшейся во вторник в Женеве, сообщил журналистам генсек организации Антониу Гутерреш, передает РИА Новости.

"Мы достигли суммы в 2 миллиарда долларов. По сравнению с прошлым годом, когда мы собрали 1,1 миллиард, вы видите, что мы практически удвоили эту сумму", — сказал Гутерреш.

По его словам, страны также договорились о выделении дополнительных финансовых средств в течение года.

"Так что мы очень оптимистичны в том, что достигнем уровня необходимого финансирования", — сказал генсек ООН.

Гутерреш подчеркнул, что ситуацию в Йемене можно урегулировать только путем переговоров.

Во вторник в Женеве проходит международная донорская конференция на высоком уровне по помощь Йемену. ООН рассчитывает собрать 2,96 миллиардов долларов на финансирование программы гуманитарной помощи в 2018 году для 13 миллионов человек в стране.

В Йемене с 2014 года продолжается вооруженный конфликт, в котором с одной стороны участвуют повстанцы-хуситы из шиитского движения "Ансар Алла", с другой — правительственные войска и ополчение, лояльные президенту Абд Раббу Мансуру Хади. Власти с воздуха и на земле поддерживает арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией, в ответ на это хуситы регулярно пускают ракеты по саудовской территории.

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