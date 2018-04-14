В США пассажирский самолет совершил аварийную посадку

БАКУ /Trend/ - Пассажирский самолет авиакомпании "Delta Air Lines" совершил аварийную посадку в аэропорту города Фарго (штат Северная Дакота), сообщает ABC News со ссылкой на официальных лиц пожарной службы.

Согласно информации, самолет со 189 пассажирами совершал рейс Миннеаполис (Миннесота) - Анкоридж (Аляска). Причиной аварийной посадки стало задымление в самолете.

По словам официальных лиц пожарной службы, посадка прошла благополучно. Авиакомпания не продоставила информации о задымлении в самолете.

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