США непричастны к ракетному удару в провинции Хомс - Пентагон

Соединенные Штаты в настоящее время не проводят никаких военных операций и не ведут боевых действий в сирийской провинции Хомс, где ранее, по данным агентства SANA, ракетному обстрелу подвергся военный аэродром. Об этом сообщил в понедельник ТАСС официальный представитель министерства обороны США Эрик Пахон.

"Никакой американской военной активности в этом районе на данный момент нет", - проинформировал он. Других сведений на этот счет, как уточнил Пахон, у Пентагона к настоящему времени не имеется.

Ранее агентство SANA сообщило, что средства ПВО сирийской армии в ночь на вторник отражают ракетный удар, который наносится по военному аэродрому Шайрат в провинции Хомс. По данным агентства, сирийским зенитчикам удалось поразить несколько целей. Позднее новостной портал Al Masdar проинформировал, что эта атака проведена израильскими ВВС.

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