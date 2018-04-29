США призывают Европу ввести санкции против ракетной программы Ирана

29 апреля 2018 01:33 (UTC+04:00)

США призывают страны Европы и другие государства ввести санкции против Ирана для ограничения его ракетной программы. Об этом заявил советник госсекретаря по политическим вопросам Брайан Хук, передает RT.

«Мы призываем страны по всему миру ввести санкции в отношении лиц и организаций, связанных с ракетной программой Ирана, этот вопрос также занимал важное место в переговорах с европейскими партнёрами», — цитирует советника Reuters.

По его словам, Иран будет главной темой на переговорах госсекретаря США Майка Помпео с лидерами Саудовской Аравии и Израиля.

Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил о необходимости гарантировать, что Иран «даже близко» не подойдёт к созданию ядерного оружия.

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Azernews Newspaper
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