Билл Гейтс пожертвует $12 млн на разработку новой вакцины от гриппа

29 апреля 2018 02:39 (UTC+04:00)

Основатель IT-компании Microsoft Билл Гейтс намерен пожертвовать $12 млн на разработку универсальной вакцины от гриппа. Об этом сообщает The Hill, передает RT.

«Сегодня мы запускаем проект Grand Challenge с бюджетом $12 млн в партнёрстве с Page family, чтобы ускорить разработку универсальной вакцины от гриппа... Цель заключается в том, чтобы побудить смелое мышление лучших учёных мира из целого ряда областей», - заявил миллиардер.

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