Трамп сообщил о прибытии делегации США в Китай для переговоров по торговле

3 мая 2018 09:15 (UTC+04:00)

Президент США Дональд Трамп сообщил, что американская делегация прибыла в Китай для проведения переговоров по торговле, и отметил, что ожидает дальнейшей работы с председателем КНР Си Цзиньпином по этому вопросу, передает РИА Новости.

"Наша замечательная команда – в Китае, пытается договориться о единых "правилах игры" в торговле! Я жду, что в ближайшее время мы будем вместе с председателем КНР Си Цзиньпином. У нас всегда будут хорошие (отличные) отношения!" – написал американский лидер в своем Twitter.

Переговоры США и КНР по торговле пройдут в Пекине 3-4 мая. Ранее сообщалось, что в делегацию США войдут министр финансов Стивен Мнучин, министр торговли Уилбур Росс, торговый представитель в ранге министра Роберт Лайтхайзер, помощники президента США Ларри Кудлоу и Питер Наварро, а также посол США в КНР Терри Брэнстед. Делегацию китайской стороны возглавит премьер Госсовета КНР Лю Хэ.

Это первые переговоры, которые стороны проведут после начала торгового конфликта из-за введенных США ввозных пошлин на сталь и алюминий, а также угроз Вашингтона ввести пошлины на товары китайского производства, соответствующие примерно 150 миллиардам долларов американского импорта в год.

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