Трамп встретится с Ким Чен Ыном в Сингапуре 12 июня

10 мая 2018 19:16 (UTC+04:00)

Президент США Дональд Трамп встретится с лидером КНДР Ким Чен Ыном в Сингапуре 12 июня. Об этом он объявил на своей странице в Twitter, передает ТАСС.

"Столь ожидаемая встреча" американского и северокорейского лидеров "состоится в Сингапуре 12 июня", написал Трамп.

"Мы оба постараемся сделать это очень особенным моментом для мира во всем мире!" - подчеркнул президент.

Ранее в четверг Ким Чен Ын выразил надежду на то, что его встреча с Трампом приведет к положительным переменам в регионе. "Он заявил, что предстоящий саммит между КНДР и США станет исторической встречей для отличного первого шага к развитию позитивных изменений на Корейском полуострове и построению светлого будущего", - сообщило агентство ЦТАК.

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