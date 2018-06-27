Минфин США отозвал лицензии на экспорт в Иран воздушных судов

Министерство финансов США в среду отозвало две лицензии, которые позволяли осуществлять экспорт и реэкспорт в Иран коммерческих пассажирских воздушных судов, а также ряд других сделок. Об этом говорится в распространенной ведомством документации, передает ТАСС.

Минфин "отозвал связанные с Ираном генеральные лицензии H и I, которые были выданы в связи с Совместным всеобъемлющим планом действий" по иранской ядерной программе, сообщило ведомство.

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